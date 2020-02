Genoa, bomber scatenati ieri in allenamento

Quattro gol di Andrea Favilli, tripletta di Iago Falque e doppietta di Mattia Destro. Mattinata da bomber quella di ieri al centro sportivo Gianluca Signorini di Pegli. Colazione insieme e alle 10.30 già tutti in campo a Pegli: i giocatori non impiegati nei 90’ vittoriosi contro il Cagliari hanno affrontato una selezione di Primavera, Under 17 e Under 18 rossoblù. Così la squadra di Davide Nicola si è già proiettata verso la trasferta di sabato, quando alle ore 18 il Genoa affronterà il Bologna allo stadio Dall’Ara. Uomini e soluzioni tattiche per dare continuità nelle prestazioni e nei risultati, come confermano i cinque punti conquistati nelle ultime tre gare, striscia positiva raggiunta con i pareggi in casa di Fiorentina e Atalanta e con la vittoria di ieri contro il Cagliari. Uomini e soluzioni tattiche, che tra gli altri hanno visto Zapata al centro della difesa e Iago Falque in attacco. A riposo Lasse Schone e Paolo Ghiglione, costretti domenica a uscire dal campo prima del 90’.