Sarzana, incendio in una casa di riposo: fiamme spente dai VVF

Ieri sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sarzana per un incendio. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate sul tetto di una costruzione adibita a casa di riposo per anziani.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana, cinque unità operative a bordo di una APS (Autopopompaserbatoio) e di un modulo antincendio, hanno raggiunto in breve tempo il luogo dell’intervento e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Contestualmente il personale sanitario della residenza provvedeva al trasferimento al piano inferiore degli ospiti che in quel momento si trovavano al piano superiore.

La sala operativa Vigili del Fuoco disponeva l’invio di altro personale, sei unità operative, con una APS (Autopompaserbatoio), una ABP (Autobottepopma) e l’ Autoscala.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Sarzana e Arcola, Polizia di Stato del locale Commissariato, Pubblica Assistenza di Sarzana, il Sindaco insieme al tecnico comunale del comune di Sarzana, Volontari di Protezione Civile.

A seguito della dichiarazione di inagibilità della struttura, i 15 ospiti sono stati trasferiti presso altre strutture.

L’opera dei Vigili del Fuoco, terminata la fase di spegnimento, è proseguita con la verifica, eseguita anche con l’ausilio della termocamera, della struttura interessata dall’incendio e delle strutture confinanti appartenenti ad altri edifici.

Non si segnalano feriti.