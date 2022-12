Santa Margherita, inizia la magica atmosfera del Natale

Santa Margherita ligure, in tutta la città inizia la magica atmosfera del Natale.

Santa Margherita Ligure si immerge nella magica atmosfera del Natale. Oggi mercoledì 7 dicembre, alle 14:30 inizierà, in piazza V. Veneto, la tradizione festa per l’accensione del grande albero. Con l’intrattenimento e l’animazione del Comitato della Festa Primavera, del Coro dei bambini di Perla e della Filarmonica C. Colombo, grandi e piccoli aspetteranno il calar del sole per assistere all’accensione del grande albero di Natale posizionato all’ingresso della città. A seguire, taglio del nastro ai Giardini a Mare pronti a trasformarsi nel Santa Claus Village.

Ma già a partire dalla mattina a Santa Margherita Ligure si inizierà a respirare aria natalizia con l’apertura di Atmosfere natalizie a Villa Durazzo con Il Bello delle Donne Liguri, con esposizione di pizzi al tombolo e oggetti artigianali, in orario continuato dalle 10:00 alle 17:00 e una serie di eventi collaterali in programma nel Salone degli Stucchi del primo piano.La manifestazione è organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, per promuovere il pizzo al tombolo, l’artigianato e la creatività femminile nella letteratura e nelle arti.

Programma nel dettaglio, oggi alle 16:00: “Recitare ovvero giocare”, saggio degli allievi del laboratorio teatrale di Pino Petruzzelli.

Giovedì 8 dicembre, sempre alle 16:00: incontro con l’autore Marco Papagalli e presentazione del suo romanzo “Carmen Attilio: una storia italiana” (Casa Editrice Internòs). Conduce l’incontro Marina Marchetti.

Venerdì 9 alle 10:30: #LASEDIAROSSA – contro la violenza di genere e non solo – evento patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Santa Margherita Ligure. Per l’occasione verrà scoperta la sedia personalizzata dall’artista Nicola Soriani.

A seguire lettura teatrale del monologo “L’avrei chiamata Elena” dedicato a Jennifer Zacconi, vittima di femminicidio, di e con Deborah Riccelli; sempre venerdì, alle 16:00: incontro in musica fra due scrittrici. Liz Chester Brown e Carla Viazzi presentano i loro romanzi gialli “Io sono una famiglia” e “La penultima mossa” (Morellini Editore).

Sabato 10 alle 11:00: incontro con l’autrice Maria Teresa Caprile e presentazione del suo saggio “La poesia di Giorgio Caproni, per imparare l’italiano e per conoscere l’Italia” (Casa Editrice Gammarò). Conducono l’incontro Elisa Tonani e Francesco De Nicola, professore di Letteratura Contemporanea all’Università degli Studi di Genova.

Sabato, alle 16: "Il vino nella storia dell'arte. Dai Romani a Matilde di Canossa, da Lorenzo il Magnifico al Chianti celebrato dal Vasari", conferenza di Emanuela Manno. Incontro a cura del Comitato Soci Coop di Santa Margherita Ligure-Rapallo e dei Servizi Bibliotecari del Comune.