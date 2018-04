Sanremo: Ad Alberto Rossi la tappa matuziana della J70 Cup

IMPERIA. 10 APR. Alberto Rossi, con Branko Brcin alla tattica, ha vinto

nella “ Città dei Fiori” la prima tappa del circuito italiano dei J70, che era valida, sia per la qualificazione ai J/70 Worlds, sia per il Trofeo Garmin. “Enfant Terrible” ha avuto la meglio su “Calvi Network” e “Petite Terrible”. La Società Nautica Grignano ha invece vinto la classe Corinthian.

L’ ultima giornata di regate si è chiusa con un no race, a causa delle

condizioni meteo troppo negative: c’era infatti un vento da Levante teso che andava oltre i 35 nodi (quindi superiore al limite di Classe) che ha consigliato il Comitato di Regata per l’ annullamento delle prove. Così la classifica della seconda giornata è rimasta invariata e già in mattinata si è svolta nella famosa piazzetta dello Yacht Club Sanremo la cerimonia di premiazione. Come detto successo per “Enfant Terrible” (2-4-1-1-3) di Alberto Rossi, con Branko Brcin. Alle spalle del vincitore, con un solo punto di distacco, “Calvi Network” (1-2-3-2-BFD) con Gianfranco Noè al timone e Karlo Hmeljak alle scelte tattiche. Al terzo posto ha chiuso “Petite Terrible” (9-29-2-3-1), con Claudia Rossi e Michele Paoletti che, nella seconda giornata di regate, erano stati capaci di guidare l’equipaggio in una impeccabile rimonta dalla quattordicesima alla terza posizione.

Regate spettacolari e grande battaglia anche tra i non professionisti della categoria Corinthian, dove si è imposto Paolo Tomsic con la sua Società Nautica Grigano (8-27-15-16-12), che ha preceduto con ben 38 punti di vantaggio “Gijetta” (30-38- 27-13-19) di Edoardo Meroni. Ha chiuso al terzo posto “Josette” (15-50-17-26- 18) di Marco Schirato.

“E’ sempre un piacere ospitare la numerosissima flotta J/70 nel nostro Yacht Club- ha detto il presidente dello YC Sanremo Beppe Zaoli- con queste cinque prove ad inizio stagione, speriamo di aver un po’ saziato la loro fame di agonismo e di vela dopo la lunga pausa invernale. Mi auguro di poter ospitare di nuovo a Sanremo questa spettacolare classe anche nel 2019”. Lasciato Sanremo, gli equipaggi faranno ora rotta su Porto Ercole dove il Circolo Nautico e della Vela Argentario ospiterà la seconda frazione della J/70 Cup, ultima occasione per misurarsi con la flotta prima del Campionato Europeo di Vigo e quello Italiano di Malcesine.

PAOLO ALMANZI