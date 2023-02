Sanremo 2023, la seconda serata: Mengoni sempre primo

Amarcord Al Bano, Morandi e Massimo Ranieri e Fedez con rap polemico

La classifica generale di Sanremo 2023 dopo la seconda serata del Festival vede sempre Marco Mengoni primo, poi Colapesce, Dimartino e Madame.

Nella serata c’è stata l’esibizione “amarcord” di Al Bano, Morandi e Massimo Ranieri.

L’intervista della Fagnani ad Amadeus e Morandi e il comico Angelo Duro che si spoglia in mutande per mostrare che non ha tatuaggi.

Ancora l’attivista Pegah che ha parlato dei diritti umani negati in Iran.

In evidenza Fedez con un rap free style non visionato dalla Rai e per il quale poi ha detto “me ne assumo la responsabilità”, ha strappato la fotografia del viceministro Bignami.