San Michele di Pagana, scooter a terra: feriti una donna e un uomo

Ieri sera, giovedì 10 novembre, a San Michele di Pagana nel Comune di Rapallo si è verificato un brutto incidente.

Un auto e uno scooter per cause ancora in via di accertamento si sono scontrati.

Ad avere la peggio un uomo e una donna che erano a bordo del mezzo a due ruote.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario.

La donna è stata trasportata in codice rosso con ferite alle gambe all’ospedale San Martino di Genova.

L’uomo con diverse contusioni è stato portato in codice giallo sempre al San Martino.