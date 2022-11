Allo Stradanuova in scena Lo Sgargabonzi con “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente”, il 18 novembre alle 21 a Genova.

Allo Stradanuova in scena Lo Sgargabonzi, i dettagli.

Il 18 novembre per la Rassegna New, Alessandro Gori, in arte Lo Sgargabonzi e “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente”.

Lo Sgargabonzi, attore ma anche scrittore, giornalista, autore e blogger, si è fatto conoscere soprattutto grazie al piccolo schermo e alla sua partecipazione ad una delle trasmissioni di Satira più innovative degli ultimi dieci anni, ovvero “Una pezza di Lundini”.

La Rassegna Collettive nasce dalla collaborazione con il Torino Comedy Lounge. Il 19 novembre saliranno sul palco di Stradanuova i Comici in piedi, ovvero Pippo Ricciardi, Emanuele Tumolo e Antonio Piazza. Tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Parola d’ordine della serata: ridere, ridere e ancora ridere.

“Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” – Lo Sgargabonzi

Date

18 novembre 21.00

Descrizione

Tragicamente divertente, amaro come una tavoletta di catrame finissimo, tassativamente non consolatorio: il nuovo spettacolo di Alessandro Gori non è più cronaca di un disastro in fieri, ma la constatazione amichevole dopo la bomba al plutonio. Sul filo di racconti inediti o appena tolti dall’involucro, tra tempeste di citochine e i consigli per la casa di Damiano David, insalate russe sepolte e virologi trasognati e amanti del prog, euroconvertitori bluastri e Sandra Mondaini, Gori ci nasconde le bussole e invita nella nebbia definitiva, dove i gelati della nostra infanzia vanno a morire e la conta delle monete rimaste restituisce un totale sempre diverso. Fustigare costumi, a pensarci bene, era solo l’ennesimo esercizio di stile: meglio sedersi a rilucidare il cerchio perfetto di un’esistenza pre-entropia, nel dubbio che già domani non rimanga che un anello di fumo. Scusate il finale un po’ drammatico, oggi è una giornata così.

“Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” è l’espansione 3D dell’omonimo libro uscito nel 2022 per Rizzoli Lizard, e vincitore del Premio della Satira Forte dei Marmi + Altri contenuti inediti!

BIO

Lo Sgargabonzi

Creatore della pagina Lo Sgargabonzi, seguita oggi da circa 40.000 utenti. Scrittore, autore, giornalista, comico, blogger scrive per Linus e Rolling Stones, è stato ospite fisso di “Battute” e “Una pezza di Lundini” su Rai2. Pubblica libri e porta i suoi live in giro per tutta Italia, ad oggi più di 400 date, tra cui Zelig, Santeria, Monk, Teatro Puccini di Firenze.

Alessandro Gori

Non somiglia a nessun’ altro, fuori da ogni stile e categoria, non ama mostrarsi in video e non chiedetegli il perché, si riconosce per il timbro inconfondibile della sua voce, per i suoi contenuti provocatori e il suo umorismo nero.

Nasce e abita nelle campagne della Val di Chiana, ha studiato Psicologia a Firenze, laureandosi con una tesi sulla internet addiction, appassionato di giochi da tavolo, in particolare quelli di Reiner Knizia e di fumetti, “soprattutto bonelliani” (“Lo Sgargabonzi” è il nome di una delle carte del Mercante in Fiera disegnate da Jacovitti).

Gioca con nomi, marche, prodotti, personaggi che sono entrati a forza nel nostro immaginario, attraverso i media e li centrifuga insieme creando gag, storie, e sketch dai contorni astratti. A suscitare il riso è spesso la totale mancanza di empatia, tutto intriso di uno humor surreale, a tratti estremo.

RASSEGNA STAMPA

“Il migliore scrittore comico italiano.” – Claudio Giunta, Internazionale

“Un Pierre Menard destinato a riscrivere ben altro che il Chisciotte.” – Matteo Marchesini, Il Foglio

“Un nuovo anti-eroe fiorentino.” – Martina Scapigliati, Firenze UrbanLifestyle

“Il Sid Vicious della satira.” – Alessandro Gori

Prezzi biglietti Rassegna New da 5 a 10€ + prevendite.

Maggiori info:

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

http://www.teatrostradanuova.it