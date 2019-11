Ieri i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato due romeni di 30 e 41 anni, operai entrambi domiciliati a Genova, che avevano rubato diversi generi alimentari dagli scaffali dei supermercati “Carrefour” di via Cantore e “Ekom” di via Spinola di San Pietro.

I ladri stranieri sono stati acchiappati dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Sampierdarena.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi titolari responsabili delle rivendite.