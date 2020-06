Samp,, Yoshida: Eccitato dall’idea di tornare in campo

Il difensore giapponese Yoshida scalpita per scendere nuovamente in campo.

“È stato un periodo difficile per tutti, specialmente per noi che abbiamo avuto dei positivi in squadra, ma finalmente sono tutti negativi. Siamo veramente eccitati all’idea di tornare in campo, il Covid ci ha portato via più del tempo del previsto, ma il mio, o meglio il nostro obiettivo, non è cambiato: restare in Serie A. È per questo che sono venuto qui. Mi sento molto bene, sono in forma e sono pronto per tornare a giocare”, spiega il nipponico arrivato a gennaio alla corte di Claudio Ranieri