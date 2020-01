Samp, week end perfetto per l’Academy blucerchiata

En plein blucerchiato in un weekend davvero da ricordare. Quattro vittorie su quattro: dall’U18 all’U15, inclusi i successi nei derby con Genoa e Spezia.

U18. Festa grande al “Garrone” di Bogliasco, dove i ragazzi di Tufano si aggiudicano la stracittadina di ritorno con i pari età rossoblù. In una partita piena di scintille e terminata in nove contro dieci (espulsi nel finale Ercolano e Morando per noi e Chiricallo per loro), i blucerchiati hanno la meglio grazie al gol di Marrale (23′). Missione sorpasso riuscita: al Doria, ora terzo in solitaria a 15 punti, riesce anche il sorpasso in classifica.

U17. Stesso campo, altro derby per l’U17 di Pastorino, che si porta a casa la contesa con lo Spezia. A decidere la gara nel pomeriggio è la doppietta di Montevago, a segno sia nel primo tempo (17′) che nel secondo (8′). A timbrare il momentaneo pari dei bianchi è Bertola (29′).

U16. Poker d’asporto per l’U16, che mette al tappeto il Livorno fanalino di coda della graduatoria. Giornata da cooperativa del gol per la squadra di Ambrosi, che va a bersaglio con quattro marcatori diversi. Pozzato apre le danze prima dell’intervallo (25′), poi Porcu (12′), Foresta (16′) e Polli (20′) concludono in bellezza nella ripresa: 4-0.

U15. Blitz livornese anche dell’U15 di Alessi, che tira fuori una prestazione importante per ottenere l’intera posta. A segnare il match point è Bracco all’11 del secondo tempo, che permette ai blucerchiati di balzare a 30 punti.