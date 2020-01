Genoa, sessioni di allenamento con la Roma nella testa

“Tutti uniti ce la faremo. Dobbiamo dare più del 100%”. Le parole di Mattia Perin al termine della gara di Verona sintetizzano il pensiero del gruppo. Terminato il ritiro di Torino, concluso con la trasferta al Bentegodi, il Grifo si ritroverà martedì al Signorini per preparare il match contro la Roma di Fonseca, in programma domenica 19 al Ferraris (h 18). Rimboccarsi le maniche, trovare l’equilibrio giusto per invertire la rotta e ripetere l’ultima prestazione casalinga. Non sarà della partita capitan Criscito, squalificato dopo l’ammonizione rimediata con l’Hellas. Mister Nicola ha stabilito la settimana di sessioni per riuscire a plasmare al meglio il team in vista del prossimo delicato impegno. Colazioni e pranzi collettivi in club house il mantra. Fare gruppo e ripartire verso l’obiettivo comune.