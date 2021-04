Samp-Verona, Ranieri: non pensiamo ora al mio futuro

«Volevo puntualizzare sulle chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione. Prima cosa sto molto bene a Genova e con la Sampdoria. Sto bene con il gruppo e tutta la società: dal primo all’ultimo. So che la prossima settimana mi vedrò con il presidente, quindi bisogna solo aspettare. La mia volontà è fare bene, restare qua e concludere questo campionato al meglio, ripercorrendo quanto fatto all’andata». Queste le parole di Claudio Ranieri alla vigilia della partita con l’Hellas Verona, un passaggio importante per provare ad inseguire l’obiettivo dichiarato di 52 punti.

Ciclo. Con i gialloblù si apre un mini-ciclo che ci porterà ad affrontare Crotone e Sassuolo. Un momento che il mister inquadra così: «Abbiamo tre partite in una settimana, ma siamo pronti. Valuterò l’avversario e vedrò chi far scendere in campo. Chi scelgo scelgo, siamo pronti. Il Verona è squadra caparbia e tenace. Ha attraversato un momento non fortunato, ma giocano diretti e daranno battaglia. Verranno per vincere. Quagliarella? Sta bene fisicamente e moralmente, ci faccio il massimo affidamento».