Ancora problemi all’hub vaccinale di San Benigno e c’è chi aspetta ore al freddo

Ancora problemi, ieri sera, presso l’hub vaccinale di San Benigno dove fino alle 20 vengono effettuate le vaccinazioni con AstraZeneca e fino alle 2 si svolgono le vaccinazioni delle categorie vulnerabili con il Moderna.

All’esterno della struttura nel grattacielo di Msc già dal tardo pomeriggio si sono formate lunghe code.

Le persone si sono presentate puntuali e talune in leggero anticipo, ma hanno dovuto aspettare a lungo prima di potere entrare nella struttura.

Soprattutto in serata le persone hanno lamentato lunghe attese e ritardi al freddo, senza che nessuno desse a loro informazioni precise.

In effetti la giornata più invernale che primaverile non ha certo aiutato, senza contare che la zona è spazzata dal vento. Non ha aiutato neppure il cambio repentino del giorno precedente del tipo di vaccinazione effettuato dal governo centrale di Roma.

Franco (nome di fantasia), capelli grigi è arrabbiato ed esclama “Non ci fanno entrare, sono in ritardo sulle vaccinazioni. Fa freddo. Siamo tutti assembrati, non c’è un controllo. Guardati intorno sembriamo delle bestie che stanno andando al macello”.

Marisa: “Sono venuta un po’ prima della 8 (di sera ndr), sono considerata una categoria vulnerabile. Siamo al freddo e sono quasi le 9 e non so quando potrò entrare. Speriamo non mi cambino di vaccino”.

Il più arrabbiato è Davide, categoria vulnerabile: “Oltre due ore di attesa e non sono ancora entrato. Quando ho visto che non ci facevano entrare e che erano in ritardo, mi sono messo in auto ad aspettare. Ci sono tanti anziani, tutti al freddo. Io aspetto, stai sereno, me lo devono fare (il vaccino), unica cosa che mi interessa, sennò stasera finisco in Questura”.

Ricordiamo che in Liguria, con le disposizioni contenute nella circolare del ministero della Salute (n.14358 del 7 aprile 2021) inerente l’aggiornamento delle raccomandazioni sul suo utilizzo e con l’ultima ordinanza del Commissario per l’Emergenza Covid-19, generale Figliuolo (n.6/2021 del 9 aprile scorso), alle persone nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni, verrà somministrato il vaccino Astrazeneca (Vaxzevria). L.B.

Tensione all’hub vaccinale di San Benigno, ma cosa è successo?