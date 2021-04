Samp-Verona, numeri e statistiche del match del Ferraris

Giochiamo la sfida di oggi tra Samp e Verona con i numeri e le statistiche Opta.

SCONTRI DIRETTI

50° confronto in Serie A tra Sampdoria e Verona con il bilancio favorevole ai blucerchiati per 20 successi contro il 12 veneti – completano 17 pareggi.

Dopo la vittoria nel match d’andata, la Sampdoria potrebbe trovare il successo in entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A per la terza volta nella sua storia dopo il 2015/16 e 1968/69.

Il Verona ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria (2N, 7P): successo per 2-0 nell’ottobre 2019 con la rete di Kumbulla e un autogol di Murru.

Si tratta del quarto confronto in Serie A tra Sampdoria e Verona che si disputerà di sabato: in precedenza due successi gialloblù (nel 1972 e 2019) e uno ligure (nel 2016).

Il punteggio più frequente tra queste due formazioni in Serie A è il pareggio per 1-1, esito di nove precedenti, solo uno di questi però è arrivato negli anni 2000 (nel 2015 al Ferraris).

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria ha perso solo una delle 24 gare casalinghe di Serie A contro il Verona (16V, 7N): tra le formazioni che ha ospitato almeno 20 volte nella competizione, quella scaligera è quella contro cui ha perso meno gare.

Il Verona è rimasto a secco di reti in cinque delle ultime otto trasferte in casa della Sampdoria in Serie A; in generale, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta dai veneti, solo Inter (0.3) e Napoli (0.4) hanno subito meno gol in media dal Verona rispetto ai blucerchiati (0.6).

Il Verona non ha vinto nessuna delle 12 gare di Serie A giocate al Ferraris tra Genoa e Sampdoria nell’era dei tre punti a vittoria (3N, 9P); nello stesso periodo (dal 1994/95) solo a San Siro conta più incontri (19) senza neanche un successo.

La Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in 11 delle 24 partite interne contro il Verona in Serie A.

Scontri diretti

20/17/12 V / N / P 12/17/20

71-52

Gol fatti – subiti 52-71

V/V/P/V/N Ultime cinque sfide P/P/V/P/N

Ultima partita:

16/12/2020 – Verona – Sampdoria 1-2 (0-1)

2

Sampdoria – Verona

Serie A – 17/04/2021

STATO DI FORMA

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime otto gare in Serie A (3N, 4P): successo arrivato contro il Torino nell’unica sfida del parziale in cui ha mantenuto la porta inviolata.

Dopo la sconfitta interna per 0-2 contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, la Sampdoria potrebbe restare a secco di gol per due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2018.

La Sampdoria ha pareggiato solo una delle ultime 26 partite di Serie A contro avversarie che iniziavano la giornata nella prima metà di classifica (6V, 19P).

Il Verona ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 (5V, 4N).

Il Verona è reduce dal successo per 2-0 nell’ultima trasferta in casa del Cagliari in campionato e potrebbe vincere due gare esterne di fila senza subire gol nella competizione per la prima volta dal 2000.

STATISTICHE GENERALI

Solo il Benevento (41%) vanta un possesso palla inferiore alla Sampdoria in questa Serie A (44%): da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) i blucherciati hanno fatto peggio in un singolo torneo solo nel 2006/07 (43%) e nel 2019/20 (42%).

La Sampdoria ha mandato in rete 15 giocatori in questo campionato, meno solo del Bologna e dell’Atalanta (16 entrambe).

Nessuna squadra ha subito meno gol della Sampdoria (tre) nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questo campionato – parziale in cui il Verona ha incassato solamente quattro gol.

Solo Spezia (11) e Torino (otto) hanno guadagnato più punti del Verona (sette) e della Sampdoria (sei) da situazioni disvantaggio in Serie A nell’anno solare 2021.

Solo il Milan (19) ha colpito più legni del Verona (17) in questa Serie A. Dall’altra parte, nessuna formazione è stata salvata da un montante in più occasioni della Sampdoria (17, come il Genoa e il Benevento) nel torneo in corso.

Verona (75%) e Sampdoria (77%) sono due delle tre squadre con la percentuale di passaggi riusciti più bassa in questo campionato – fra loro il Benevento (76.8%).