Samp-Verona, Ranieri: dovremo correre a mille all’ora

«Si torna subito in campo e questo è il bello di questo periodo». Alla vigilia della sfida del “Bentegodi” con l’Hellas Verona, Claudio Ranieri annuncia novità di formazione per la seconda di quattro gare racchiuse in dieci giorni: «Ci saranno delle rotazioni perché si giocherà ogni tre giorni ma è importante tenere vivo il gruppo squadra che è la cosa più importante per me. Stiamo bene dal punto di vista atletico e lo abbiamo dimostrato sul campo anche se non sono arrivati i risultati. Dovremo andare a mille all’ora, soprattutto dal punto di vista mentale: dopo il Napoli infatti, troveremo un altro avversario in grande forma».

Duelli. «Juric e i suoi ragazzi sono partiti molto bene in campionato – prosegue dalla sala stampa del “Mugnaini” -. L’anno scorso erano stati una sorpresa, in quest’avvio di stagione hanno confermato quanto di buono fatto vedere a livello tattico: sono aggressivi, non ti fanno respirare e giocano a tutto campo, cercando duelli uno contro uno sulla falsa riga dell’Atalanta. Noi conosciamo i loro punti di forza e sappiamo che per centrare l’obiettivo servirà una prestazione al massimo delle nostre potenzialità».