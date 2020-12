Samp, numeri e statistiche della sfida con il Verona

49ª sfida nella massima serie tra Verona e Sampdoria: conducono i blucerchiati con 19 vittorie, contro le 12 venete – 17

pareggi completano il bilancio.

Il Verona ha vinto solo una delle ultime nove gare contro la Sampdoria in Serie A (2N, 6P), con quel successo che risulta

l’unica partita del parziale con più di un gol segnato dagli scaligeri (2-0, ottobre 2019).

La Sampdoria ha vinto l’incontro più recente di Serie A contro il Verona con Claudio Ranieri in panchina: l’ultimo allenatore

dei blucerchiati in grado vincere due gare di fila contro i gialloblù nel massimo campionato è stato Sinisa Mihajlovic nel 2014.

Verona e Sampdoria hanno pareggiato due dei tre incroci giocati di mercoledì in Serie A (l’ultimo nel settembre 2017 per 0-

0), con una vittoria dei veneti a completare questo parziale (2-0 nell’ottobre 2013, con i gol di Juanito Gómez e Toni).

Scontri diretti

12/17/19 V / N / P 19/17/12

51-69 Gol fatti – subiti 69-51

P/V/P/N/P Ultime cinque sfide V/P/V/N/V

Ultima partita: 08/03/2020 – Sampdoria – Verona 2-1 (0-1)

PRECEDENTI IN CASA DEL VERONA

Il Verona ha conquistato i tre punti nella sfida interna più recente contro la Sampdoria nell’ottobre 2019 e potrebbe registrare

due successi interni consecutivi contro i liguri per la prima volta da novembre 1975.

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare interne di Serie A contro la Sampdoria: l’ultima

squadra che è rimasta a secco di reti per tre trasferte di fila in casa dei gialloblù nel massimo campionato fu il Piacenza tra

il 1997 e il 2002.

La Sampdoria ha vinto due delle ultime quattro trasferte contro il Verona in Serie A (1N, 1P), una in più che in tutte le

precedenti 20 gare esterne contro i gialloblù nella competizione (9N, 10P).

STATO DI FORMA

Il Verona di Juric è rimasto imbattuto in nove delle 11 gare di questo campionato (5V, 4N), nelle 29 stagioni complessive

precedenti di Serie A solo una volta ha fatto meglio a questo punto della stagione: nel 1984/85 con Osvaldo Bagnoli alla

guida (0P), stagione dello storico Scudetto.

3

Verona – Sampdoria

Serie A – 16/12/2020

Il Verona ha subito quattro gol in casa, più solo della Juventus (due) in questo campionato; l’ultima volta che i veneti hanno

fatto meglio dopo le prime sei gare casalinghe stagionali in Serie A è stata nel 1999/2000 (due reti subite).

Con Ivan Juric alla guida il Verona ha vinto entrambe le gare interne giocate di mercoledì in Serie A, disputate tutte e due

nel post-lockdown: 3-2 vs Parma e 3-0 vs SPAL, lo scorso luglio.

La Sampdoria ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime cinque gare di Serie A e potrebbe registrare una serie

di almeno sei gare con due o più reti al passivo per la prima volta da febbraio 2016 (quando arrivò a sette, serie più lunga

dei blucerchiati in Serie A).

La Sampdoria, reduce dal KO sul campo del Napoli, nel 2020 soltanto una volta ha perso due trasferte di fila in Serie A: contro

Inter e Roma lo scorso giugno, entrambe per 1-2.

La Sampdoria ha perso le ultime due partite giocate di mercoledì in Serie A e non fa peggio dal 2008, quando arrivò a

quattro sconfitte di fila in questo giorno della settimana, con Mazzarri alla guida.

STATISTICHE GENERALI

Solo il Rennes (12) ha colpito più legni del Verona (11) nei top-5 campionati europei in corso.

Nessuna squadra ha subito meno gol del Verona nel corso dei primi tempi di questo campionato (tre) parziale in cui, però,

solo il Genoa (quattro) hanno segnato meno dei gialloblù (cinque marcature).

Il Verona è l’unica squadra a non aver subito alcun gol da palla inattiva in questo campionato (9/9 su azione).

Solo il Torino (cinque reti) ha incassato più gol della Sampdoria (quattro) da giocatori subentrati in questa Serie A, inclusi gli

ultimi tre: uno contro il Milan e due contro il Napoli.

Con la sconfitta in rimonta nell’ultimo turno salgono a 13 i punti persi da vantaggio della Sampdoria, con solo il Torino (19)

ad aver fatto peggio in questo campionato.

Nessuna squadra ha subito più gol di testa della Sampdoria nel campionato in corso (cinque), incluso quello di Petagna che

ha sancito la sconfitta dei liguri nell’ultima giornata (1-2).