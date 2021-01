Samp-Udinese, le statistiche della sfida del Ferraris

La sfida tra Samp e Udinese giocata con numeri e statistiche di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sono 78 i precedenti tra Udinese e Sampdoria in A: i blucerchiati conducono per 33 successi a 22, completano il quadro 23

pareggi.

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A disputate contro l’Udinese, segnando sempre almeno due gol: è dal

1997 che i blucerchiati non battono quattro volte consecutive i friulani in campionato.

La Sampdoria è la squadra contro cui l’Udinese ha segnato di più in Serie A (112 gol).

Nell’era dei tre punti a vittoria, Sampdoria e Udinese si sono incontrate tre volte alla diciottesima giornata e tutte le tre sfide

sono terminate in parità (1-1 nel 1999, 1-1 nel 2009, 0-0 nel 2016).

Il punteggio che si è verificato più volte nei confronti tra Sampdoria e Udinese in Serie A è l’1-1, finale di 10 incontri, l’ultimo

dei quali a maggio 2017.

Nelle ultime sette partite di Serie A tra Sampdoria e Udinese si è sempre registrato almeno un gol nella prima frazione di

gioco.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

È dal dicembre 2012 (0-2 firmato Danilo e Di Natale) che l’Udinese non vince una trasferta di Serie A contro la Sampdoria:

quello è l’unico successo friulano al Ferraris contro i blucerchiati nelle ultime 15 sfide di campionato (6N, 8P).

Nelle ultime sette gare al Ferraris tra queste due squadre ben cinque vittorie blucerchiate e due pareggi: la formazione

doriana in questo parziale ha inoltre mantenuto per ben quattro volte la porta inviolata.

STATO DI FORMA

La Sampdoria è l’unica squadra del massimo campionato che da inizio dicembre ad oggi non ha mai pareggiato: in otto

partite tre vittorie e cinque sconfitte per i blucerchiati, tra cui tre nelle ultime quattro gare disputate (nessuna formazione di

A conta più ko della Samp da inizio dicembre).

La Sampdoria è la squadra della Serie A in corso che aspetta da più tempo un clean sheets: ben 13 gare di fila con almeno

un gol al passivo per i blucerchiati (ultimo clean sheets a ottobre contro la Lazio).

L’Udinese ha raccolto tre punti nelle ultime sei giornate di campionato (3N, 3P), più solo di Cagliari (2) e Parma (1); i friulani

in questo arco temporale hanno realizzato solo cinque gol (solo il Parma, uno, ha fatto peggio in Serie A).

L’Udinese ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro giornate di campionato: é da ottobre 2018 che non colleziona

cinque gare consecutive di Serie A con due o piú gol al passivo.

STATISTICHE GENERALI

La Sampdoria è la squadra che ha ricevuto più rigori contro in questo campionato (sette), nessuna ne ha calciati meno

dell’Udinese (uno solo come Bologna, Parma e Genoa).

La Sampdoria è la formazione che ha subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo in questo campionato (sei) e la seconda

per gol subiti di testa (sei, meno solo del Parma, otto).

L’Udinese ha segnato soltanto due reti da palla inattiva in questo campionato: l’unica squadra a fare peggio finora è il Genoa

(un solo gol da fermo).

La Sampdoria ha subito solo un gol da fuori area in questa Serie A: nessuna formazione ha fatto meglio finora.

L’Udinese è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora trovato il gol nel primo quarto d’ora di gioco.

L’Udinese ha subito 25 gol a fronte di 15.5 Expected Goals contro: 9.5 è la differenza più ampia tra le squadre di questo

campionato.