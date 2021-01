L’incontro in programma domenica 17 (h 18) al Gewiss Stadium di Bergamo tra Genoa e Atalanta vedrà l’ottava direzione di gara in Serie A TIM, quarta in questa stagione, per Livio Marinelli di Tivoli. Un precedente sia con il Grifone che con i bergamaschi. Il ruolo di assistenti sarà espletato da Sergio Ranghetti della sezione di Chiari e Gianluca Sechi del distretto arbitrale di Sassari, mentre come quarto ufficiale è stato designato dalla C.A.N. Marco Serra (Torino). La direzione della video assistenza è stata affidata a Piero Giacomelli (A.I.A. Trieste), con la collaborazione di Fabiano Preti di Mantova.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Udinese, gara in programma sabato 16 gennaio (ore 20.45) allo stadio “Ferraris” dei Genova e valida quale 18.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti: Tegoni di Milano e Vono di Soverato.

Quarto ufficiale: Gariglio di Pinerolo.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

L’AIA ha reso noto che sarà Michael Fabbri della sezione di Forlì a dirigere la sfida valida per il 18° turno di Serie A Tim, in programma sabato 16 gennaio 2021 alle ore 18:00 sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino.

L’incontro vedrà come assistenti Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Damiano Di Iorio della sezione di VCO; Quarto Ufficiale sarà Davide Ghersini di Genova. Al Var, Luca Banti di Livorno, Avar, Daniele Bindoni di Venezia.