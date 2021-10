Samp-Udinese, Candreva: Contento per il bel gol segnato

Un gol così andrebbe incorniciato. Il siluro che Antonio Candreva ha fatto partire sotto la Sud è stata un’autentica bellezza per gli occhi, peccato solo che non sia valso i tre punti. «Io non ho fatto altro che provare a tirare, poi è andata lì – commenta a mente fredda il numero 87 -. Sono contento per il gol, ma molto meno per il risultato. Sappiamo che in Serie A le partite sono tutte difficili, vanno approcciate nel migliore dei modi e affrontate con attenzione. Noi non siamo partiti bene ma nel secondo tempo abbiamo messo in campo il piglio giusto e rimane il rammarico di aver perso due punti alla nostra portata».

Lavoro. Due gol, tre assist, un’autorete procurata: l’inizio di stagione dell’esterno è da autentica star, anche se lui minimizza: «I numeri personali fanno piacere, ma quando non si raggiunge la vittoria resta il rammarico. Adesso c’è la sosta, sperando di ricaricare batterie e ritrovare gli infortunati. Lavoreremo per farci trovare pronti per la ripresa. Con un po’ di attenzione in più si possono vincere le partite».