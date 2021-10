Samp-Udinese, D’Aversa: Rammarico dopo aver pareggiato

A Marassi Sampdoria-Udinese finisce 3-3 un pirotecnico che fa la felicità degli amanti del calcio, ma lascia un sapore dolce-amaro nelle parole di Roberto D’Aversa.

«C’è un po’ di rammarico dopo questo pareggio – dice il mister -, malgrado nel primo tempo l’Udinese abbia fatto meglio di noi con più determinazione nel vincere i duelli. Nel secondo siamo rientrati con un altro piglio. Peccato non aver ottenuto il risultato pieno, che era ciò che volevamo per migliorare la nostra classifica. Dobbiamo avere però più equilibrio, sia quando siamo in possesso di palla che quando non lo siamo. Abbiamo concesso molte ripartenze ai nostri avversari, è un aspetto su cui dobbiamo migliorare».

Stuzzicare. «La squadra è stata brava a ribaltare un risultato non semplice: questo è un aspetto molto positivo. La pecca è stata concedere due gol su altrettanti calci piazzati – continua nella sua analisi il tecnico blucerchiato prima di passare ai singoli -. Quagliarella? Oltre ad essersi sbloccato, ha fatto una grande partita. Sul rigore è stato freddo, anche davanti a Silvestri, che ha fatto di tutto per provocarlo. Candreva? Lo sto spronando e stuzzicando affinché questa sia la sua annata migliore dal punto di vista realizzativo».