Samp-Torino, pari grande protagonista nei precedenti

112° confronto in Serie A tra Samp e Torino: i granata hanno ottenuto 39 successi contro i 32 dei blucerchiati – completano il bilancio 40 pareggi.

Solo contro la Fiorentina (45) la Sampdoria ha pareggiato più gare di Serie A rispetto ai 40 pari registrati nella competizione contro il Torino. Il Torino ha vinto le ultime tre partite di campionato contro la Sampdoria, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide con i blucerchiati nella competizione (5N, 4P). Il risultato finale di 1-1 è il punteggio più frequente nelle sfide di Serie A tra Sampdoria e Torino; finale di 19 incontri, l’ultimo il 3 febbraio 2018 (reti di Torreira e Acquah). La Sampdoria non ha trovato la rete nella gara d’andata contro il Torino (0-2) e non rimane a secco di gol in due partite di fila contro i granata in Serie A dal periodo compreso tra il 1985 e il 1987 (tre in quel caso)