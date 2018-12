Samp-Spal, Giampaolo: Obiettivo centrato

Ottavi di finale di Coppa Italia: obiettivo centrato. E Marco Giampaolo può dirsi pienamente soddisfatto dopo aver eliminato la SPAL.

«La squadra mi è piaciuta. Partita seria da parte di tutti: di chi ha giocato meno e di chi addirittura non aveva ancora giocato. Meritavano una serata come questa, meritavano gli applausi e il passaggio del turno. Lo dico perché so quanto si allenano e come si applicano durante la settimana».

Merito. Un gol di scarto, vero. Però nel gioco la Sampdoria si è dimostrata davvero di un altro livello, con buona pace degli avversari. «Ho visto sprazzi di bel gioco – commenta il mister -, anche se siamo stati poco precisi e un po’ sfortunati. Vittoria con merito, andiamo avanti in questa avventura. Ora vedremo come sarà il sorteggio: se giocheremo in casa o fuori. Turnover? Solo una frase buttata lì. Questa era la formazione migliore per questa gara, anche se qualcuno non penserà così. I miei ragazzi sono stati bravi e sono contento di poterlo dire a voi. Questo è il giusto riconoscimento per c