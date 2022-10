Samp, si teme un lungo stop per il colombiano Murillo

Jeison Murillo infortunatosi nel match di sabato sera, è dunque fortemente a rischio per le prossime settimane. Per il colombiano si teme uno stiramento al flessore della coscia destra.

Si ferma Murillo ed il rischio è uno stop sino a gennaio Tanta ansia attorno le condizioni fisiche dell’ex Inter, apparso dolorante in occasione della partita contro il Bologna. Lo staff medico doriano fa sapere che Murillo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, la speranza è che non si tratti di stiramento: in quel caso lo stop potrebbe essere più di un mese, quindi rientro in campo a gennaio 2023.