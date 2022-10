Pallanuoto, week end prossimo il via alla Coppa Italia femminile

Dalla Coppa Italia maschile a quella femminile nell’arco di una settimana. Dopo la qualificazione delle migliori otto squadre alla Final Eight maschile in programma dal 10 al 12 marzo 2023, il prossimo weekend si decidono le sei finaliste alla Final Six femminile, prevista dal 3 al 5 marzo 2023 sempre in sede da definire.

Il primo round è in calendario da venerdì 14 a domenica 16 ottobre. Dieci squadre divise in due gironi da cinque (si gioca a Firenze e Bogliasco): le prime tre classificate di ciascun concentramento accendo alla Final Six.

Detentrice del trofeo la SIS Roma che nella finale dello scorso anno, svoltasi al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, superò 6-4 il Plebiscito Padova.

I gironi della prima fase (14-16 ottobre)

Girone A – sede Firenze: SIS Roma, Pallanuoto Trieste, RN Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto

Girone B – sede Bogliasco: Plebiscito Padova, L’Ekipe Orizzonte, Bogliasco 1951, Rapallo Pallanuoto e RN Bologna

Girone “A”

Firenze – Piscina “G. Nannini”

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

19:30 Como Nuoto – Brizz Nuoto

20:45 R.N. Florentia – Pallanuoto Trieste

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

10:00 Brizz Nuoto – S.I.S. Roma

11:30 Pallanuoto Trieste – Como Nuoto

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

17:00 Pallanuoto Trieste – Brizz Nuoto

18:30 R.N. Florentia – S.I.S. Roma

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

09:30 S.I.S. Roma – Como Nuoto

11:00 R.N. Florentia – Brizz Nuoto

5^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

16:00 Pallanuoto Trieste – S.I.S. Roma

17:30 Como Nuoto – R.N. Florentia

Girone “B”

Bogliasco (Ge) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

19:00 R.N. Bologna – L’Ekipe Orizzonte

20:30 Bogliasco 1951 – C.S. Plebiscito Pd

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

09:30 Rapallo Pallanuoto – R.N. Bologna

11:00 L’Ekipe Orizzonte – Bogliasco 1951

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

18:00 Bogliasco 1951 – Rapallo Pallanuoto

19:30 C.S. Plebiscito Pd – L’Ekipe Orizzonte

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

09:00 R.N. Bologna – C.S. Plebiscito Pd

10:30 L’Ekipe Orizzonte – Rapallo Pallanuoto

5^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

14:30 Rapallo Pallanuoto – C.S. Plebiscito Pd

16:00 Bogliasco 1951 – R.N. Bologna

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 SIS Roma

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

stagione 2019-2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8

2021 final six a Ostia / Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 5-6

2022 final six a Ostia / Plebiscito PD-SIS Roma 4-6