Italia-Brasile 0-1, le donne azzurre ko al Ferraris

L’Italia femminile cede contro il Brasile nel match amichevole interno giocato al Ferraris di Genova.

Il match è andato alle Verdeoro grazie a un gol di Adriana, ma quella delle sudamericane guidate da Pia Sundhage non è stata una superiorità tangibile. Nella prima frazione l’Italia è stata pressoché inoffensiva (tranne che in occasione di una dormita della difesa avversaria quando Giacinti tira addosso a Leticia); le nostre ragazze si sono comportate meglio nella fase difensiva. Poche invece le idee con la palla tra i piedi.

Nel secondo tempo sudamericane subito avanti: passano appena 120 secondi e Adriana beffa Durante, entrata al posto di Giuliani, con un esterno velenoso che appare tuttavia non voluto, un tiro sporco che si insacca nella porta azzurra grazie a un effetto strano e per questo letale.