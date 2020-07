Samp, scalpita l’ex Quagliarella per la sfida di Udine

Seduta sotto la pioggia ieri per la Sampdoria, arrivata nel pomeriggio a Udine e allenatasi in una struttura riservata a poca distanza dell’hotel sede del ritiro. Riscaldamento, esercitazione tecnico-tattica e partitella a campo ridotto: questo il menù dell’allenamento in Friuli.

Convocati. In totale sono 25 i convocati da Claudio Ranieri per affrontare l’Udinese domani, domenica, alla “Dacia Arena” (calcio d’inizio alle ore 19.30). Tre blucerchiati sono invece rimasti a Genova per completare i programmi di recupero agonistico: Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.