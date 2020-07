Udinese-Samp, la sfida del Friuli giocata con i numeri

Giochiamo la sfida di oggi tra Udinese e Samp con le statistiche ed i numeri di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sono 77 i precedenti tra Udinese e Sampdoria in A: i blucerchiati conducono per 32 successi a 22, completano 23 pareggi.

La Sampdoria è la squadra contro cui Udinese ha segnato di più in Serie A (111 gol).

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l’Udinese: i blucerchiati non registrano una striscia migliore contro i friulani nel massimo campionato dal 1997 (nove successi di fila).

L’Udinese non vince nel girone di ritorno contro la Sampdoria in Serie A dal campionato 2012/13; da allora, quattro successi liguri e due pareggi.

PRECEDENTI IN CASA DELL’UDINESE

Sono 38 le sfide per l’Udinese in casa contro la Sampdoria in Serie A: il bilancio si compone di 17 vittorie interne, 11 pareggi e 10 successi esterni.

L’Udinese ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide interne di campionato contro la Sampdoria: i friulani non sono mai arrivati a tre in casa contro i blucerchiati nella competizione.

STATO DI FORMA

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (3N, 2P) e non arriva ad almeno sei da maggio 2018 (otto in quel caso).

L’Udinese è rimasta imbattuta in casa nelle ultime nove sfide interne contro squadre liguri, ovvero contro Sampdoria e Genoa (6V, 3N) – mantenendo la porta inviolata ben sei volte nel parziale.

STATISTICHE GENERALI

L’Udinese è una delle sole due squadre, insieme al Napoli, a non aver ancora guadagnato alcun punto da situazione disvantaggio in partite casalinghe di questo campionato: i friulani hanno infatti sempre perso nelle cinque occasioni in cui sono andati sotto nel punteggio alla Dacia Arena.

Tre delle ultime quattro reti casalinghe dell’Udinese in Serie A sono state segnate da Kevin Lasagna, dopo che l’attaccantedei friulani ne aveva realizzate soltanto due nelle 10 precedenti di questo campionato alla Dacia Arena

La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno volte la prima rete del match in questa Serie A (solo sette): tre di queste si sono, però, verificate dopo la ripresa del campionato.

FOCUS GIOCATORI

Kevin Lasagna ha segnato in tutte le ultime quattro partite di campionato (cinque reti nel periodo); negli ultimi 15 anni, in Serie A, solo Antonio Di Natale (sette gare di fila nel maggio 2010) e lo stesso Lasagna nel dicembre 2017 (cinque) hanno fatto meglio con la maglia dell’Udinese.

Kevin Lasagna ha esordito nel massimo campionato contro la Sampdoria, nell’agosto 2015, con il Carpi.

Juan Musso ottenuto già 11 ‘clean sheet’ in questo campionato; l’ultimo portiere dell’Udinese che ha mantenuto almeno 11

volte la porta inviolata in una singola stagione di Serie A è stato Samir Handanovic nel 2011/12 (17 in quel caso).

Stefano Okaka ha realizzato sei gol in questo campionato; il giocatore dell’Udinese non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (sei reti anche nel 2018/19).

Stefano Okaka ha disputato la sua prima partita di Serie A nel mese di dicembre 2005 contro la Sampdoria; inoltre ha indossato la maglia dei blucerchiati in 45 gare nel massimo campionato, realizzando 9 reti.

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A per l’attaccante dell’Udinese Ilija Nestorovski: per lui tre reti in tre sfide contro i liguri.

L’ultima espulsione di un giocatore dell’Udinese in questo campionato è arrivata proprio nel match d’andata contro la Sampdoria; quello è stato anche l’unico cartellino rosso subito da Mato Jajalo in Serie A.

Marvin Zeegelaar ha disputato la sua prima gara in Serie A nel gennaio 2019 proprio contro la Sampdoria.

Dal suo ritorno alla Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in entrambe le due sfide disputate contro l'Udinese nel massimo campionato.

massimo campionato.

Fabio Quagliarella ha disputato 73 gare e realizzato 25 gol in Serie A con la maglia dell’Udinese tra il 2007 e il 2009.

Lorenzo Tonelli ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2014 contro l’Udinese.

Omar Colley ha disputato la sua prima partita di Serie A nell’agosto 2018 proprio contro l’Udinese. Jakub Jankto ha disputato 65 partite e segnato nove gol in campionato con la casacca dell’Udinese.

ALLENATORI

L’unico precedente per Luca Gotti contro la Sampdoria (e contro Ranieri) in Serie A è la sconfitta nella gara d’andata.

Claudio Ranieri ha perso da allenatore il 50% delle gare disputate contro l’Udinese in Serie A: otto, sulle 16 totali (7V, 1N),vincendo, tuttavia, quattro delle ultime cinque.

Claudio Ranieri: squalificato