Genoa, caldo e bel tempo per il match contro la Spal

Ventotto gradi previsti all’orario della partita (17:15), tasso di umidità del 67% e un vento lieve di 18.9 Km/h.

Dopo un sabato all’insegna della variabilità, con un’alternanza di nuvole e schiarite, tornano caldo e bel tempo nella giornata di domenica. Com’è prassi frequente a partire dalla ripresa del torneo, il direttore di gara, Marco Guida, valuterà la concessione del cooling break per le squadre, per consentire ai giocatori di Genoa e Spal di rinfrescarsi allo scoccare della metà dei tempi di gioco. Da Espn a Bein Sports, da Digi Sport a Fox Sports. Le immagini della partita saranno trasmesse, live o in differita, da decine di broadcaster in giro per il mondo. Sarà l’unica sfida che si disputerà al pomeriggio. Le altre sono distribuite nelle fasce serali delle 19:30 e delle 21:45.