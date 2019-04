Samp-Roma, Sabatini: Vogliamo riscattarci nel derby

Quella di questa sera era una partita speciale per il responsabile dell’Area tecnica blucerchiato Walter Sabatini, che tornava a incrociare la Roma, club dove ha lavorato per sei stagioni.

«Non meritavamo la sconfitta – commenta il dirigente ai media -, e direi che la Roma ha vinto in maniera atipica. Potevamo evitare la sconfitta, non meritavamo di perdere. Dal fischio finale ho iniziato ad entrare in clima derby, una gara che ci può rilanciare in zona coppe. L’obiettivo rimane l’Europa League. I nostri giocatori sono forti e devono crederci, la Samp merita posti privilegiati in classifica».

Ora sotto con il derby della Lanterna di domenica.