Noto promotore finanziario di Spotorno sollevato dall’incarico?

In questi giorni a Spotorno stanno arrivando diverse lettere ai cittadini da parte di una nota società d’investimenti riguardo il sollevamento dell’incarico di un loro noto promotore finanziario.

C’è fermento e paura in città per i propri risparmi. In molti si sarebbero appoggiati a tale promotore, persona fino adesso benvoluta e in vista anche nell’amministrazione pubblica locale.

In diversi si sarebbero messi alla ricerca del promotore ma senza risultati, addirittura il profilo Facebook di tale persona sarebbe stato chiuso o ‘congelato’.

Per adesso non ci sono certezze, ma sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più.