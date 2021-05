Samp-Roma 2-0, Silva-Jankto fanno volare i blucerchiati

Vittoria convincente per la Samp che batte con un secco 2-0 la Roma e da una gioia ai propri tifosi.

In avvio gol annullato a Dzeko per fuorigioco. Verre sfiora l’1-0, attento Fuzato su Thorsby. Prima dell’intervallo la sblocca Silva. Altra rete negata a Dzeko così come a Mayoral, raddoppia Jankto. Al 71′ Audero para il rigore del bosniaco. Finisce 2-0 per i blucerchiati la sfida della domenica notte al Ferraris.

SAMPDORIA-ROMA 2-0

45′ Silva, 65′ Jankto

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (81′ Candreva), Thorsby, Silva (85′ Ekdal), Jankto; Verre (73′ Ramirez); Gabbiadini (73′ Keita). All. Ranieri

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla (64′ Ibanez); Santon (69′ Karsdorp), Villar (82′ Darboe), Cristante, Bruno Peres; Mkhitaryan; Mayoral (69′ Pastore), Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Kumbulla (R), Cristante (R), Mancini (R)

Note: Audero (S) para il rigore di Dzeko (R) al 71′