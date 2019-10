Samp, Ranieri e l’esordio in una giornata speciale

La Samp sembra scritta nel destino di Claudio Ranieri secondo i numeri che segnano il suo esordio sulla panchina blucerchiata.

Per il nuovo tecnico blucerchiato il 20 ottobre prossimo non sarà certo una giornata banale. In quella data esordirà sulla panchina della Sampdoria, a Marassi, contro la squadra che lo ha visto per ben 96 volte in panchina in qualità di allenatore.

In maglia giallorossa Claudio Ranieriha anche debuttato nel mondo del Calcio, disputando 6 partite da titolare in Serie A, lanciato dal mitico Manlio Scopigno, prima di passare al Catanzaro, di cui divenne una bandiera.

Il 20 ottobre, però ricorre un altro motivo particolare per rendere speciale la domenica del tecnico di Testaccio. Ranieri festeggerà in campo il suo 68° compleanno.