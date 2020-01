Samp, promozione per le prossime tre partite interne

Tre partite ad un prezzo imperdibile. La Sampdoria lancia il suo 3X2 per le sfide al “Ferraris” contro Napoli, Fiorentina e Hellas Verona. A partire da domani, martedì, e per tutta la settimana, fino al calcio d’inizio del Monday Night contro gli azzurri, sarà possibile acquistare al Service Center, nelle ricevitorie Listicket-Ticketone e su sport.ticketone.it (vendita on-line riservata ai soli possessori di fidelity card SAMPCARD) un biglietto valido per le tre gare, ricevendo in regalo la partita contro i gialloblù.

Dettagli. I prezzi partono dai 10 euro degli U14 in Gradinata Nord e arrivano fino ai 420 euro della Tribuna d’Onore Centrale Premium. Sempre in Nord, un adulto pagherà solo 40 euro per l’intero pacchetto: 13,33 euro a gara. Nei Distinti, utilizzando la promo, 20 euro di media. Una spesa davvero per tutte le tasche.