Crotone-Spezia, Ragusa: Vittoria meritata

La vittoria dello Spezia a Crotone porta la firma, ancora una volta, di Antonino Ragusa che in Calabria sigilla il suo settimo centro stagionale, che per le Aquile vale tre punti di fondamentale importanza: “Oggi è andata proprio come l’avevamo preparata in settimana, siamo riusciti ad esprimerci bene, a grandi ritmi e come il mister ci aveva chiesto; uscire dal campo oggi senza i tre punti ci sarebbe stato stretto, quindi siamo stati bravi, anche dopo il pareggio a cercare di riportarci in vantaggio nel risultato.

Noi in settimana cerchiamo sempre di preparare le gare insistendo sui punti di forza della nostra squadra, non tanto guardando ai punti deboli delle nostre avversarie e così abbiamo fatto anche per il Crotone. Ora guardiamo solo alla prossima partita, l’obiettivo principale è quello di migliorare la classifica il prima possibile, perché ancora non possiamo considerarci del tutto fuori dalla zona calda.

La classifica è molto corta, occorre dunque ragionare di giornata in giornata; la squadra è veramente molto forte, perché sa mischiare qualche giocatore di esperienza con davvero tanti giovani di grande qualità che avranno sicuramente un futuro roseo. Sono contento di essere parte di questo organico, ora dovremmo dimostrare il nostro vero valore.

Una dedica speciale? Sicuramente per mia figlia”.