Genoa, oggi ripresa allenamenti in vista dell’Atalanta

Secondo giorno di riposo per la squadra attesa domenica dalla trasferta di Bergamo dopo il pareggio di Firenze.

La prevendita del settore ospiti è iniziata oggi con le modalità comunicate. Questa mattina al Centro Signorini hanno lavorato, per proseguire l’iter riabilitativo, solo gli elementi convalescenti o alle prese con infortuni. In vista della partita contro Ilicic e compagni, fermi ieri e oggi (anche la ripresa a Zingonia è prevista martedì), il tecnico Nicola potrebbe riavere Cassata, recupero permettendo, dopo aver scontato una giornata di squalifica. Non sono previsti questa settimana stop forzati del giudice sportivo neppure per gli avversari. Il punto conquistato con la Viola ha caricato il gruppo che sta facendo gli straordinari per sviluppare i princìpi introdotti dal nuovo corso.