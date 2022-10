Samp, prime parole blucerchiate per Stankovic: Sono pronto

Prime parole da allenatore in pectore per Dejan Stankovic che è ormai prossimo domani a diventare il nuovo allenatore della Samp al posto di Marco Giampaolo esonerato dopo la sconfitta patita contro il Monza.

«Mi ricordo la storia della grande Sampdoria e avrei voluto essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions ma ero troppo piccolo. Per me l’approdo alla Sampdoria è un grande successo. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione».

Ora ci vorrà tutta la grinta del mediano ex Lazio ed Inter per salvare la barca blucerchiata portandola distante dalle secche della bassa classifica.