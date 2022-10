Genoa, per gennaio occhi sull’attaccante giapponese Asano

Nonostante il mercato sia ancora chiuso il Genoa pensa a nuove mosse per il mercato di gennaio.

Il Grifone naviga in buone acque ma starebbe puntando un nuovo innesto per l’attacco rossoblù: si tratta del giapponese Takuma Asano, esterno classe ’94 che gioca in Bundesliga nel Bochum.

Il nipponico attualmente è alle prese con un infortunio al ginocchio destro che lo ha tenuto fuori da due partite. Il giocatore è in scadenza di contratto, che lo lega al club tedesco fino al 2024. Potrebbe essere un nuovo innesto per il mercato invernale ma per il momento è solo un’ipotesi.