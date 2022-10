Samp, il dopo Giampaolo si chiama Dejan Stankovic

Il rebus sulla panchina della Samp oggi ha avuto la sua risoluzione con un epilogo un pò a sorpresa.

È Dejan Stankovic il prossimo allenatore della Sampdoria. Il club blucerchiato, che dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Monza ha deciso di esonerare Giampaolo, ha individuato nell’ex allenatore della Stella Rossa il profilo adatto per ripartire. Nella giornata di oggi (martedì), la dirigenza della Sampdoria ha incontrato l’agente di Stankovic, Fali Ramadani, per trovare l’accordo.

Si tratta di un accordo fino a giugno 2023 con rinnovo automatico fino al 2024 in caso di salvezza. Si sta trattando anche sui collaboratori, il tecnico serbo ha uno staff “ristretto” che dovrà essere integrato. Le trattative riprenderanno domani mattina e la firma dovrebbe arrivare in giornata.