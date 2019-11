Samp, partitella in famiglia a chiudere la settimana

Due tempi da 30 minuti di partitella in famiglia per concludere la tre giorni di allenamenti. Al “Mugnaini” di Bogliasco ritmi alti e gol di Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez (doppietta per lui), Gianluca Caprari ed Emiliano Rigoni. Alla seduta, seguita dal direttore sportivo Carlo Osti e preceduta da riscaldamento atletico-tecnico, hanno partecipato anche i Primavera Mohamed Bahlouli, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Aris Sorensen.

Individuali. Andrea Seculin e Lorenzo Avogadri hanno lavorato con il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri. Sessione specifica di scarico per Ronaldo Vieira. Percorso di recupero per Federico Bonazzoli. Julian Chabot, rientrato in anticipo dalla Germania a seguito di un virus gastrointestinale, è stato sottoposto ad una visita di controllo. Permesso per Nicola Murru.

Appuntamento. In attesa del rientro dei nazionali – Bartosz Bereszynski,Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Jeison Murillo e Morten Thorsby -, Claudio Ranieri e staff hanno dato appuntamento ai blucerchiati nel pomeriggio di martedì.