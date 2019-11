Genoa, prossime sfide interne con Torino e Ascoli

Sabato 30 novembre alle ore 18 il match di campionato con il Torino. E mercoledì 3 dicembre, allo stesso orario, la sfida di Coppa Italia con l’Ascoli. Sono i prossimi impegni interni che si svolgeranno al Ferraris, per aggiungere qualche mattone alla classifica e provare ad approdare agli ottavi di finale, nella manifestazione vinta solo una volta in passato e molto tempo fa. Il club rossoblù sta mettendo a punto le modalità delle due prevendite che avranno corso nei consueti canali. In caso di passaggio del turno, il Genoa (testa di serie n° 11) troverà sulla propria strada proprio il team granata (n° 6). L’incontro in gara secca sarebbe previsto a metà gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino.