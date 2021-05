Samp-Parma, tra i convocati out solo Tonelli

Ultimo appuntamento della stagione per la Sampdoria. Questa sera, sabato, al “Ferraris” di Genova arriva il Parma per la 38.a giornata della Serie A TIM 2020/21. In vista della sfida con i crociati, Claudio Ranieri ha convocato 23 blucerchiati. Oltre allo squalificato Morten Thorsby, assenti Bartosz Bereszynski in permesso concordato e l’indisponibile Lorenzo Tonelli. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa.

