Genoa, tra Ballardini ed il Grifone spunta Juric

Ballardini nonostante dei risultati straordinari non è certo di una conferma in casa Genoa.

E se Ballardini alla fine non dovesse rimanere alla guida del Genoa, il desidero di Preziosi sarebbe quello di riportare in rossoblù Ivan Juric: l’allenatore croato ha già guidato la formazione ligure per tre volte in passato, mai con risultati pienamente soddisfacenti.

I due anni di esperienza a Verona hanno permesso però all’allenatore di crescere e di poter tornare alla base con un bagaglio più ampio che gli permetterebbe di affrontare al meglio una piazza complicata come quella rossoblù.

Anche gli stessi tifosi del Genoa, pur chiedendo a gran voce la conferma di Ballardini, non vedrebbero in modo negativo il ritorno di Juric, molto amato per il suo passato da calciatore e ritenuto nuovamente credibile come allenatore dopo le due ottime stagioni al Verona.