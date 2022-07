Samp-Parma 1-1, pari nell’amichevole di lusso di Temù

Seconda amichevole pre-campionato dei blucerchiati di Marco Giampaolo tra Samp e Parma.

Parte bene la Samp, prima con uno squillo di Verre poi con un potente destro di Candreva che si stampa però sulla traversa. Il monologo non cambia, sono i blucerchiati a proporre di più ma al 34’ arriva la beffa: triangolo Inglese-Juric che porta il croato ad un diagonale preciso che supera Audero. Il primo tempo si chiude 0-1. La ripresa si apre con l’ingresso di Leris (altro rientrante da prestito, al Brescia la scorsa stagione) per Candreva. Ed è proprio lui a trovare subito il pari: punizione di Sabiri, respinta corta di Chichizola e tap-in facile del centrocampista blucerchiato. Una decina di minuti più tardi Verre, lanciato a tu per tu con Chichizola, si lascia ipnotizzare e manca il vantaggio. Nonostante le diverse sostituzioni per garantire una maggiore freschezza da entrambe le parti, complice il caldo i ritmi si abbassano fino al 90’. Il finale è 1-1.

Sampdoria 1

Parma 1

Reti: p.t. 35′ Juric; s.t. 6′ Léris.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero (28′ s.t. Ravaglia); Depaoli (28′ s.t. Somma), Ferrari (28′ s.t. Farabegoli), Colley (21′ s.t. Murillo), Murru (21′ s.t. Augello); Yepes; Candreva (1′ s.t. Léris), Rincón (21′ s.t. Trimboli), Verre (28′ s.t. Askildsen), Sabiri (28′ s.t. Stoppa); Caputo (21′ s.t. Quagliarella).

A disposizione: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca.

Allenatore: Giampaolo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola (1′ s.t. Colombi); Delprato (1′ s.t. Coulibaly), Romagnoli (1′ s.t. Circati), Valenti (21′ s.t. Osorio), Oosterwolde (1′ s.t. Zagaritis); Estevez (1′ s.t. Sohm), Juric (21′ s.t. Buayi-Kiala); Sits (1′ s.t. Camara, 30′ s.t. Dierckx), Vazquez (21′ s.t. Bonny), Mihaila (1′ s.t. Benedyczak, 30′ s.t. Marconi); Inglese (1′ s.t. Tutino).

A disposizione: Corvi.

Allenatore: Pecchia.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Assistenti: Trinchieri di Milano e Ceccon di Lovere.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.