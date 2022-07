Bochum-Spezia 2-1, sconfitta ma una buona prestazione per le Aquile

Sconfitta in amichevole per lo Spezia che alla Raiffeisen Arena di Bressanone esce sconfitto dal Bochum.

Il 2-1 a favore dei tedeschi si compone tutto nella seconda frazione di gioco, dopo che la prima si era conclusa a reti inviolate. Sono i tedesci a passare in vantaggio al 18′ con una grandissima discesa di Asano che se ne va in azione personale, rientra e batte Zoet sul primo palo. Raddoppio al 21′ con Losilla che, quasi indisturbato di testa su angolo, insacca il 2-0. Nel finale (41′) accorcia Agudelo con una conclusione scoccata dal limite dopo essersi girato in un fazzoletto. Lo Spezia tornerà già domani in campo: alle 17.30 al Centro Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina Val Gardena contro la formazione della quitna serie tedesca Asv Stegen.