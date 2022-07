Grande elenco di manifestazioni in luglio ad Albisola, da sabato 9 luglio a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco

Grande elenco di manifestazioni in luglio ad Albisola, le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica

La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all’importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama e mette in esposizione importanti opere.

Martedì 19 luglio, centro storico di Albisola Capo, dalle ore 20.00

Capo di Notte. La cena del pescatore

Le Notti Bianche di Albisola, a cura di Ascom. Percorso gastronomico per le vie di Albisola Capo, dalle ore 20.00. Musica dal vivo, esibizioni di ballo, shopping serale, presentazioni di moda, ceramica.

Giovedì 21 luglio, piazza del Talian, ore 21.30

Note dal Mare

Concerto “Summer voices” del vocal pop&jazz quintet Mezzo Sotto a cura di Associazione ArtinCanto

Da venerdì 22 a domenica 31 luglio, Ufficio IAT (piazzale Marinetti)

Mostra di Anna Santoiemma

Esposizione di ceramiche artistiche a cura dell’Associazione culturale Aiolfi

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio, Luceto, dalle ore 19.00

Sagra della Madonna del Carmine

Stand gastronomici e musica.

Venerdì 22 luglio, Parco dell’Accoglienza, ore 21.15

Lettere da molto lontano

Spettacolo teatrale a cura del Teatro Nazionale di Genova, di Elena Dragonetti e Simona Gambaro liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen, acclamato autore olandese per l’infanzia, paragonato al nostro Gianni Rodari. Tante storie, tanti personaggi buffi, timidi o sfrontati, in una giostra che alterna ironia, gioco, poesia. La narrazione si affianca al lavoro coreografico; gli attori ci trasportano in un mondo sospeso, abitato da animali curiosi e un po’ filosofi, capaci di parlare ai bambini quanto agli adulti in maniera tanto diretta da risultare disarmante. Cos’è “Domani”? Che forma ha il “Nulla”? Sono “Felice”? Cosa significa “Mancanza”? Le domande che ci pongono sono quelle di un bambino che, con occhi spalancati sul mondo o chiuso nei suoi pensieri, cerca di dare risposta ai semplici o complessi interrogativi della vita.

Ingresso su prenotazione e a pagamento

https://www.teatronazionalegenova.it/spettacolo/lettere-da-molto-lontano/

Sabato 23 luglio, passeggiata E. Montale, ore 19.00

Taglia ed incolla

Laboratorio creativo per bambini, a cura Fiera del Libro

Sabato 23 luglio, piazza della Scacchiera, ore 21.30

Acoustic Show

Concerto della Margot Band.

Sabato 23 luglio, giardino del Museo Trucco, ore 21.30

I’ve got rythm

La grande musica di George Gershwin: Maurizio Ganora, pianoforte, Elisabetta Rossi, pianoforte e voce.