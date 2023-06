Samp, non solo Grosso: Legrottaglie in arrivo come direttore tecnico

Non solo il ruolo dell’allenatore: la Samp cerca un direttore tecnico per la prossima stagione.

Il ruolo potrebbe essere ricoperto da Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus che conosce molto bene l’imprenditore milanese. I due hanno già avuto contatti in passato, il primo nel 2018 quando Legrottaglie aveva sollecitato l’intervento di Radrizzani per salvare il Bari dal fallimento. Entrambi ci riprovano nel 2021 per rilevare il Palermo, con l’ex Juventus che incontrò il presidente rosanero Dario Mirri a Milano per conto di Radrizzani. Il loro rapporto è proseguito anche a Leeds (ora ceduto al fondo statunitense dei 49ers Enterprises) durante la presidenza dello stesso Radrizzani.