Mercato Genoa, il Grifone pensa a Miretti della Juventus

Il Genoa vuole rinforzare il centrocampo e guarda in casa Juventus per il mercato estivo.

Con la risalita in Serie A del club ligure, c’è bisogno di forze fresche per affrontare la prossima stagione. Uno dei profili individuati per il centrocampo è un giovane bianconero: si tratta di Miretti, pupillo di Massimiliano Allegri, in pianta stabile in prima squadra nella stagione appena conclusa.

Juventus, il Genoa chiede Miretti

I margini di trattativa, almeno per il momento, sono bassi. Allegri e la Juventus non vorrebbero privarsi del giocatore che resta a Torino nella prima fase di calciomercato estivo. Non è da escludere, però, che la società possa girarlo in prestito al Grifone per concedergli minuti nelle gambe ed esperienza.