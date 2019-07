Samp, Murillo: Per me opportunità fantastica

«Voglio tornare a essere il giocatore che sono». Non è stata una stagione facile, la scorsa, per Jeison Murillo. Soltanto 7 presenze tra Liga, Copa del Rey e Champions League con le maglie di Valencia prima e Barcelona poi hanno animato nel difensore colombiano il senso di rivincita che lo ha riportato in Italia a vestire la maglia più bella del mondo.

Fiducia. «La Sampdoria mi ha dato un’opportunità bellissima e intendo sfruttarla al meglio – dice l’ex interista -. Arrivo con allegria e voglia di vincere in un club importante e con tanta storia. Ringrazio per la fiducia il presidente Massimo Ferrero, tutti i dirigenti e mister Eusebio Di Francesco: lavorerò duro per ripagarla».