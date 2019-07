Samp, 29 giocatori al lavoro a Ponte di Legno

Ieri l’arrivo a Ponte di Legno Eusebio Di Francesco ha convocato 29 blucerchiati per il ritiro estivo. Come concordato Emil Audero raggiungerà i compagni in Alta Valle Camonica a partire dal 19 luglio.

Poco dopo le ore 18.00 il pullman della Sampdoria ha fatto capolino a Ponte di Legno, in Alta Valle Camonica, sede del ritiro estivo per la quinta estate consecutiva. Prima di sedersi a tavola per la cena al Bluhotel Acquaseria, Eusebio Di Francesco e staff hanno scelto di dare un’ultima occhiata al campo sportivo di Temù, dove oggi, lunedì, i blucerchiati cominceranno con una doppia seduta la prima settimana di lavoro in altura.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone, Rafael.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini, Sala.

Centrocampisti: Barreto, Capezzi, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Thorsby, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez.