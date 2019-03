Samp-Milan, i blucerchiati preparano la sfida

Meno uno a Sampdoria-Milan. Al “Mugnaini” di Bogliasco Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella sono tornati ad allenarsi in gruppo. Dopo una riunione video, la seduta – riscaldamento ed esercitazioni per lo sviluppo tecnico-tattico – si è svolta sul campo 1 sempre sotto gli sguardi attenti dei direttori Walter Sabatini e del ds Carlo Osti.

Nazionali. In vista della gara di sabato sera, vengono monitorate con attenzione le condizioni dei tre nazionali rientrati a Genova con differenti problematiche fisiche. In mattinata si è rivisto al Poggio Bartosz Bereszynski che ha svolto singole esercitazioni rigenerative tra palestra e campo. Doppia sessione terapica e fisioterapica per Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, quest’ultimo impegnato anche in un lavoro specifico in piscina.

Recuperi. Gianluca Caprari prosegue sul campo il proprio recupero agonistico abbinando lavoro atletico a percorsi tecnici rieducativi. Per Edgar Barreto, invece, un’altra giornata tra terapie, fisioterapia e palestra.

Vigilia. Domani, venerdì, penultimo allenamento mattutino prima dell’anticipo con i rossoneri. Al termine, ore 13.00 circa, è in agenda la consueta conferenza stampa della vigilia di Marco Giampaolo.